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Bordo-Mavili kulüp masadan eli boş kalktı: Genç oyuncular için istenen maaşlar karşılanamaz seviyede

Rus ekibi Fakel’in Enis Destan’ı kiralamak istediği gündeme gelmişti. Bordo-Mavili kulübe, 200 bin Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025
Bordo-Mavili kulüp masadan eli boş kalktı: Genç oyuncular için istenen maaşlar karşılanamaz seviyede

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    Geçtiğimiz haftalarda Rus ekibi Fakel'in Enis Destan'ı kiralamak istediği gündeme gelmişti. Bordo-Mavili kulübe, 200 bin Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yapılmış ancak bu teklif reddedilmişti.

    Fakel CEO'su Roman Askhabadze de konu ile ilgili,"İlgi vardı, bunu doğruluyorum. Bu transfer için görüşme yapıldı. Oyuncu Fakel için yeterince kaliteli ancak transfer süreci tamamlanmadı. Ne yazık ki, diğer kulüpler ve genç oyuncular için geçerli olan maaşlar bizim için karşılanamaz seviyede" dedi.

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