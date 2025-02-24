Kalbi olan izlemesin! Galatasaray ve Fenerbahçe son yılların en önemli derbisine Rams Park’ta çıkacak

Türkiye bu gece nefesini tutacak, tüm gözler Rams Park'ta olacak. Son dönemde sadece Süper Lig'de değil saha dışında da müthiş bir rekabet içinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe, Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

Son yılların en önemli derbisi olarak gösterilen dev karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Toplam kadro değerleri 520 milyon euro olan ezeli rakiplerin tarihi buluşmasında 55 yıl sonra bir ilk de yaşanacak. TFF'nin tartışma yaratan kararı sonrası, Sloven hakem Slavko Vincic dev maçta düdük çalacak. Vincic'in Klancnik ile Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak. 23 maçın sonunda Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider olan Galatasaray bu akşam da kazanırsa şampiyonluk yolunda dev bir avantaj yakalayacak.

Kanarya ise derbiden zaferle ayrılması halinde hem psikolojik avantajı yakalayacak hem de yarıştaki heyecan katlanacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Icardi, Morata ve Jakobs bu akşam takımdaki yerini alamayacak. Konuk takımda ise sakatlıkları bulunan Diego Carlos ve İsmail Yüksek forma giyemeyecek.

EN BÜYÜK KOZ OLACAK

Cimbom'un süper yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe önünde takımının en büyük gol silahı olacak. Nijeryalı forvet derbiye özel olarak hazırlandı.



GOLLER YABANCILARDAN

Son 11 sezonda oynanan 24 derbide Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gollerini ağırlıklı olarak yabancı futbolcular attı. İki takımın attığı toplam 38 golün 31'i yabancılardan gelirken, Türk oyuncular sadece 7 kez fileleri havalandırdı.



FORMUNUN ZİRVESİNDE

Kariyerinin en yüksek gol yüzdesini Fenerbahçe formasıyla yakalayan En Nesyri'ye bu akşam çok büyük bir iş düşecek.