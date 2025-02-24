Galatasaray derbiye hazır!

Cimbom, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan orta ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

25 YILDIR PENALTI KAZANAMIYOR

Galatasaray ezeli rakibine karşı sahasında penaltı kazanmakta zorlanıyor. Fenerbahçe'yi ağırladığı maçlarda son penaltısını 24 sene önce kazanan Sarı-Kırmızılılar, 22 Eylül 2001'de Serkan Aykut'un gole çevirdiği penaltının ardından evinde oynadığı 25 maçta da penaltı kazanamadı. Bu süreçte Fenerbahçe ise Galatasaray'a karşı Kadıköy'de 5 penaltı kullandı.