Hedef 12. zafer! Galatasaray’ın hocası Okan Buruk yeni bir derbi galibiyeti peşinde

Galatasaray teknik direktörü olduktan sonra Sarı-Kırmızılılar'ı Süper Lig'de başarıdan başarıya koşturan ve üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Okan Buruk, Fenerbahçe'yi yenerek yeni bir zafer daha elde etmeyi planlıyor. Buruk, en başarılı olduğu derbi maçlarında hanesine yeni bir başarı halkası daha eklemek istiyor. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu 15 derbide 11 galibiyet elde etti.

9 GOL ATIP 2 GOL YEDİ

Hedef, Fenerbahçe'yi yenerek bu sayıyı 12'ye çıkartmak. Okan hoca, Galatasaray ile Fenerbahçe'ye karşı 5 maçta 3 galibiyet alırken 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Bir başka ezeli rakibi Beşiktaş karşısında ise 5 maçta 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken sadece 1 kez kaybetti. Trabzonspor'a karşı ise 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 4 kez sahadan mutlu ayrılırken sadece 1 kez berabere kaldı. Fenerbahçe maçlarında 9 gol atıp 2 gol yerken, Beşiktaş maçlarında 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 6 gol gördü. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor maçlarında 30 kez gol sevinci yaşayıp, 13 gol yedi.

2.74 ORTALAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 23 maça çıktı. 20 galibiyet alırken 3 beraberlik yaşadı. Hiç yenilmedi. 2.74 puan ortalaması tutturdu.