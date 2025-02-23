100 sayfalık yıkım planı: Jose Mourinho derbi analizine Belçika dönüşü uçakta başladı!

Jose Mourinho iş başında. Portekizli hocanın Fenerbahçe'deki analiz ekibi G.Saray derbisi için 100 sayfa rapor hazırladı. 62 yaşındaki çalıştırıcının Anderlecht maçı dönüşü uçakta bu raporları incelediği gelen bilgiler arasında. Bu raporda takımın artı ve eksileri görüldü. Belçika deplasmanından geç dönen Fenerbahçe kafilesi, çok fazla taktiksel idman yapma fırsatı bulamadı. Mourinho bu yüzden Anderlecht maçında ideal 11'ini sahaya sürerek aynı zamanda yarın oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlığını da yapmış oldu.

GÖZLER EN-NESYRI'DE

Tecrübeli teknik adam, sakatlıklar sebebiyle orta sahadan savunmaya çektiği Sofyan Amrabat'ın stoper bölgesindeki performansından memnun. İyileşen Djiku derbiye yetişecek olsa da Faslı futbolcunun yine savunma göbeğinde olacağı ifade ediliyor. Mourinho'nun 100 sayfalık raporu arasında geniş yer alan futbolculardan biri de En-Nesyri. Faslı oyuncu, 18 gollü Başakşehir'in forveti Piatek'in ardından ligde ikinci durumda bulunuyor. Avrupa Ligi'nde ise 6 gollü 27 yaşındaki Faslı yıldızın en büyük rakibi ise vatandaşı Ayoub El Kaabi. Olympiakos'un 31 yaşındaki forvetinin Avrupa'da 7 golü var.

İNTİKAM TURU!

İngiliz basını Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir detayı gündeme getirdi. Aktarılan haberde; "Eğer Fenerbahçe Rangers'ı yenerse Jose Mourinho çeyrek finalde eski kulübü Roma; yarı finalde eski kulübü Manchester United ve finalde eski kulübü Tottenham ile eşleşebilir. Mourinho futbol tarihinin en büyük intikam turuna çıkmak üzere olabilir" ifadeleri kullanıldı.