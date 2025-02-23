SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

100 sayfalık yıkım planı: Jose Mourinho derbi analizine Belçika dönüşü uçakta başladı!

Jose Mourinho Belçika dönüşü uçakta 100 sayfalık Galatasaray analizine başladı. Anderlecht maçı ile derbinin provasını yapan Portekizli hoca, 100 sayfalık raporda takımın artı ve eksilerini görerek karar verecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025
100 sayfalık yıkım planı: Jose Mourinho derbi analizine Belçika dönüşü uçakta başladı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Jose Mourinho iş başında. Portekizli hocanın Fenerbahçe'deki analiz ekibi G.Saray derbisi için 100 sayfa rapor hazırladı. 62 yaşındaki çalıştırıcının Anderlecht maçı dönüşü uçakta bu raporları incelediği gelen bilgiler arasında. Bu raporda takımın artı ve eksileri görüldü. Belçika deplasmanından geç dönen Fenerbahçe kafilesi, çok fazla taktiksel idman yapma fırsatı bulamadı. Mourinho bu yüzden Anderlecht maçında ideal 11'ini sahaya sürerek aynı zamanda yarın oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlığını da yapmış oldu.

    GÖZLER EN-NESYRI'DE
    Tecrübeli teknik adam, sakatlıklar sebebiyle orta sahadan savunmaya çektiği Sofyan Amrabat'ın stoper bölgesindeki performansından memnun. İyileşen Djiku derbiye yetişecek olsa da Faslı futbolcunun yine savunma göbeğinde olacağı ifade ediliyor. Mourinho'nun 100 sayfalık raporu arasında geniş yer alan futbolculardan biri de En-Nesyri. Faslı oyuncu, 18 gollü Başakşehir'in forveti Piatek'in ardından ligde ikinci durumda bulunuyor. Avrupa Ligi'nde ise 6 gollü 27 yaşındaki Faslı yıldızın en büyük rakibi ise vatandaşı Ayoub El Kaabi. Olympiakos'un 31 yaşındaki forvetinin Avrupa'da 7 golü var.

    İNTİKAM TURU!
    İngiliz basını Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir detayı gündeme getirdi. Aktarılan haberde; "Eğer Fenerbahçe Rangers'ı yenerse Jose Mourinho çeyrek finalde eski kulübü Roma; yarı finalde eski kulübü Manchester United ve finalde eski kulübü Tottenham ile eşleşebilir. Mourinho futbol tarihinin en büyük intikam turuna çıkmak üzere olabilir" ifadeleri kullanıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için geri sayım! Başkan Erdoğan’dan mesaj: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
    Maydonoz Döner FETÖ firarilerini kaçıran Kasap Yaşar’a bayilik verdi! Patron Antalya’dan çıktı
    Çek-at yakalat: Bakanlıktan fahiş fiyata şipşak ceza! Uygulama nasıl işleyecek?
    Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması! Girne’den İstanbul’a inşaattan işletmeye... Torpil mi para mı?
    Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı?
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçmişti! Emevi Camii’nde Türk halılarıyla Ramazan hazırlığı
    Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü
    Ekrem İmamoğlu’nun tek adaylık oyunu! Mansur Yavaş ön turlara başladı: Günü gelince bakarız | İmza vermeyen 17 isim
    Burcu Biricik kızı Luna’dan sonra bambaşka bir kimliğe büründü! Evliliğinde yaşadığı krizi itiraf etti
    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı
    Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi
    Pençe-Kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba: Asker oğlum vatana helal olsun
    Fitne girişimi ya da…
    Hocalardan sürpriz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler muhtemel 11’ler
    Narin cinayetinde yeni gelişme! Baran Güran’dan Enes için paylaşım geldi! Suçu üstlenecek mi?
    Fenerbahçe’den yüzyılın hamlesi! Dev transfer
    Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! | Motosiklet ve motokurye kararı: Saat belli oldu!
    CANLI | Gazze’de yedinci rehine takası! Hamas teslim etti: Sıra Filistinli esirlerde
    Fransız dergiden Başkan Erdoğan kapağı: Yeni dünya düzenine yön verecek lider
    Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!