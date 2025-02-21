Kartal’dan Norveçli Schjelderup yoklaması!

göreve başladıktan sonra gelecek sezonun transfer çalışmaları da hızlandı. Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'sini Benfica'dan almak için Portekiz kulübü ile masaya oturmuştu.

Bu görüşmede Siyah-Beyazlılar'ın sürpriz bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı. Kara Kartal, Solksjaer'in de takımda görmeyi çok istediği Benfica'nın sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u istedi. Başkan Serdal Adalı, Benfica Uluslararası İlişkiler Direktörü Simao Sabrosa ile Gedson'un bonservisi için görüşürken Norveçli yıldız için de nabız yokladı.



Beşiktaş oyuncuyu sezon sonunda kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Portekiz ekibi ilk etapta olumsuz cevap verse de sezon sonunda bir kez daha görüşmeyi kabul etti. Bu sezon 22 maçta forma giyen 20 yaşındaki Norveçli yıldız, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



Norveçli kanat oyuncusu kariyeri boyunca 135 maçta forma giydi. 39 gol, 21 asistle 60 gole katkı sağladı. Bu sezon 22 maçta görev alan Schjelderup'un Benfica ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.