Hidayet Türkoğlu’ndan Fenerbahçe çıkışı: Süreç devam ederse yaptırım uygularız!

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'nin A Milli Erkek Basketbol Takımı'na oyuncu göndermemesi hakkında açıklama yaptı. Türkoğlu, "Süreci yaz aylarına kadar yakından takip edeceğiz.



Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutumun aynı şekilde devam etmesi halinde, yönetim olarak gerekli yaptırımları uygulamaktan çekinmeyeceğimizi açıkça belirtmek isteriz. Bu durum, sporcularımız da dahil olmak üzere herkes için geçerlidir" dedi. Türkoğlu İtalya ve İzlanda maçları için ise oyunculara güvendiğini söyledi.

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