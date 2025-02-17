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Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi kadroda önemli değişiklikler!

Çaykur Rizespor maçında Davinson, Lemina, Torreira, Frankowski, Ahmed Kutucu ve Osimhen 11’de başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
Galatasaray’da Çaykur Rizespor maçı öncesi kadroda önemli değişiklikler!

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    Galatasaray'da bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçında kadroda önemli değişikliklerin olması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Okan Buruk'un AZ Alkmaar maçına göre 6 değişiklik yapması bekleniyor.

    Tecrübeli teknik adamın 4-1'lik şok yenilgi sonrası bazı oyunculara çok kızgın olduğu ve bu yüzden değişiklik yapacağı öğrenildi. Bugünkü karşılaşmada Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ve Nijeryaı yıldız golcü Victor Osimhen'in 11'de başlaması bekleniyor.

    Yeni transferlerden Lemina, Fronkowski ve Ahmed Kutucu'nun da Rize'deki kritik maçta 11'de yer alacağı bildirildi.

    JAKOBS VE YUNUS YİNE YOK!
    Cimbom'da sakatlıkları devam eden İsmail Jakobs ve Yunus Akgün, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Aşil tendonunda sıkıntı olan Senegalli sol bek Jakobs'un Fenerbahçe derbisinde de forma giymesi çok zor. Yunus Akgün'ün ise Rizespor sınavında riske edilmemesi, Alkmaar ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sahada olması öngörülüyor.

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