Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mouriho’dan çarpıcı açıklamalar!

Mouriho'dan çarpıcı açıklamalar. Portekizli hoca 3 kulvarda yola devam ettiklerini söyleyerek, "Avrupa Ligi'nde hayattayız. Gruptan çıktık ve Anderlecht karşısında turu geçmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda iyi durumdayız ama bir maçımız daha var. Ligde normal şartlarda ikincinin 8-9 puan önünde olmamız gerekirdi ama şu anda birincinin 6 puan gerisindeyiz. 2 yıllık kontratım boyunca bu etkiyi göreceğiz. O yüzden hep birlikte bu yıl bir şeyler başarmayı deneyelim"dedi.

BU TAKIMLA ÇALIŞMAK ZEVK

Kasımpaşa maçına da değinen Mourinho, "Çok zor bir maç olacağını biliyordum. İyi oynadık ve kazandık. Böyle bir takımla çalışmak çok büyük bir zevk. Kalite anlamında çeşitliliğimiz var. Bu da sevindirici" dedi.

PAŞA'YA ABONE OLDULAR

F.Bahçe son yıllarda Kasımpaşa'ya karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda. 2 takım arasında ligde oynanan son 12 karşılaşmada Sarı-Lacivertliler sahadan 11 kez galip gelmenin mutluluğunu yaşadı. Kasımpaşa ise sadece 1'inde sahadan 3 puanla ayrıldı.



LEVENT: ROLÜME ALIŞTIM

F.Bahçe'nin başarılı isimlerinden Levent Mercan 3 günde bir maç oynadıklarını hatırlatarak, "Rolüme alıştım. Biraz farklı ama hiç önemli değil. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımız bize çok iyi destek gösteriyor. Onları sevindireceğiz" diye konuştu.



İLK HEDEFİMİZ ANDERLECHT

Mert Hakan Yandaş Kasımpaşa karşısında ilk 11'de forma giydi. Böylece deneyimli futbolcu Süper Lig'deki 100. maçına çıkmış oldu. Mert Hakan Yandaş "Önümüzde Anderlecht ve G.Saray maçları var. Her maç çok önemli ama en önemlisi ilk oynayacağımız maçtır. O maça en iyi şekilde konsantre olacağız" diye konuştu.



REAL'DEN SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrılan Mourinho aynı başarıyı 2012 Nisan-Mayıs aralığında R.Madrid'de göstermişti.



FRED'DEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Kasımpaşa maçının son anlarında sekmesiyle ilgili olarak, "İyiyim. Korkulacak birşey yok. Bir darbe almıştım. Maç içerisinde bunlar normal. Maça kadar iyi bir şekilde dinleneceğim. Perşembe akşamı Belçika'da olacağım" diye konuştu.



LİGDE PENALTISIZ 15 GOLÜ VAR

Mourinho En- Nesyri'nin penaltısız 15 golü olduğunu söyleyerek, "Nasıl bir oyuncu olduğunu herkes görüyor. Çok iyi bir iş çıkartıyor" dedi.