Türk sporu için tarihi gün! Milli basketbolcumuz Alperen Şengün All-Star maçında boy gösterecek

2025 NBA All Star maçı bugünü yarına bağlayan gece oynanacak. Sabaha karşı izlenecek maçlar TSİ 04.20'de başlayacak.

Milli gururumuz Alperen Şengün'ün de forma giyeceği (NBA) All-Star 2025 organizasyonunda yükselen yıldızlar maçlarının ardından All-Star'da yer alacak son takım ve eşleşmeler belli oldu.

Chuck, Shaq, Kenny ve Candace isminde 4 takımın yer aldığı NBA All Star eşleşmelerine göre Alperen'in takımı Chuck ilk maça Kenny karşısında çıkacak. Büyük bir başarıya imza milli basketbolcu, Mehmet Okur'un ardından 18 yıl sonra NBA All- Star'a seçilen 2. Türk olacak.