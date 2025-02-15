Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası Cihan Aydın tepkisi

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam İstanbul'da oynanacak maça hakem Cihan Aydın'ın atanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Cihan Aydın daha önce Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası Beşiktaş formasını imzaladığı için gündem olmuştu. Bordo-Mavili taraftarlar sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yaparak hem bu atamaya tepki gösterdi hem de kulübün bu konuda dikkatli olması gerektiğine çağrıda bulundu. Hakem Cihan Aydın'ın Beşiktaş forması imzalarken çekilen görüntüsü çok sayıda taraftar tarafından paylaşıldı.

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