Şok eden Arroyo iddiası!

A Spor yorumcusu Kartal Yiğit, Beşiktaş scout ekibinin Ekvador takımı Independiente'den Beşiktaş'a kazandırdığı 18 yaşındaki Keny Arroyo ili ilgili flaş bir iddiada bulundu.



Yiğit, Beşiktaş'ın bir önceki yönetiminde Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapan Brad Friedel'ın kendisine mail atarak 28 Kasım 2024 tarihinde oyuncu için Beşiktaş yönetimine alınması yönünde rapor verdiğini ancak oyuncu için herhangi bir işlem yapılmadığını öne sürdüğünü söyledi.

Yiğit, Friedel'ın aynı raporu 27 Aralık 2024 tarihinde kulüp CEO'su Seçil Aygül'e de gönderdiğini de belirtti. Konu ile ilgili Başkan Serdal Adalı ile konuştuğunu da aktaran Yiğit, "Kendisi Arroyo'nun alınmasının Friedel ile ilgili olmadığını kendi scout ekibinin izleyip transfer edilen bir isim olduğunu açıkladı" ifadesini kullandı.