Vodafone, genç voleybolcuları A Milli Kadın Voleybol Takımı ile buluşturdu!

Kadın voleyboluna desteğiyle öne çıkan Vodafone, Malatya 44 Voleybol Akademisi'nin genç voleybolcularını A Milli Kadın Voleybol Takımı ile aynı sahada buluşturdu.

Malatya'nın Orduzu Köyü'ndeki buluşma, Vodafone'un 5.5G teknolojisi sayesinde gerçekleşti. Proje kapsamında, milli takım oyuncuları ve genç voleybolcuların tüm hareketleri özel bir oyuna aktarılırken, Malatya'daki genç sporcular ile İstanbul'daki milli takım oyuncuları karşılıklı maç yapma fırsatı buldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin konuyla ilgili olarak, "Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru olarak, ülkemizde voleybolun gelişmesine katkıda bulunmayı önemsiyoruz" dedi.