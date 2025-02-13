Okan Buruk ateş püskürdü: Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor maçında yaşanan olaylara da değinen Buruk, "Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar, oyuncularıma yapılan hakaretler. TFF, benim oyuncuma kim sahtekar diyorsa gereken cezayı verecektir.

Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez" dedi. Maçla ilgili görüşlerini açıklayan Okan Buruk, "Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını daha önce de takip etmiştik. Onlar da bizi iyi tanıyor. Oyuncularıma güveniyorum" dedi.