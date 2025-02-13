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Moruniho'dan hakkındaki iddialara yanıt: Türkiye için çalışıyorum

Moruniho,” Paylaşımlarıyla ligin marka değerine zarar verdiği iddiasına “Ben Fenerbahçe ve bu ülke için çalışıyorum. Eğer bu durumdan mutlularsa, zarar verdiğimi düşünürler” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Moruniho’dan hakkındaki iddialara yanıt: Türkiye için çalışıyorum

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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "İlk maçı içeride veya dışarıda oynamanın avantaj olduğunu düşünmüyorum, Önemli olan ikinci maç sonrası turu atlayabilmek. İlk maçlarda hep rahat olurum, biliyorum ki belirleyici olan iki maçın sonucu" dedi.

    25 YILDA 26 KUPA
    Mourınho, 'Derbide 'Special One' olduğunuzu gösterecek misiniz?' sorusuna da "Ben 'Special' olduğumu gösterdim. 25 yıl boyunca 26 kupa kazandım. Bir maç benim kariyerimi belirlemez" diye yanıtladı.

    Mourinho, 'Paylaşımlarınız nedeniyle Süper Lig'in marka değerine zarar verdiğiniz söyleniyor. Böyle düşünüyor musunuz? sorusuna da "Ben Fenerbahçe ve bu ülke için çalışıyorum. Milyonlarca insan burada futbola aşık. Eğer bu durumdan mutlularsa, zarar verdiğimi düşünürler" şeklinde yanıtladı.

    ETİHAD'DA MOURİNHO BAYRAĞI! ŞAMPİYONLAR

    Ligi'nde Manchester City'nin evinde Real Madrid'i konuk ettiği maçta dikkat çeken bir an yaşandı. Etihad Stadı'nda oynanan maçta bir Real Madrid taraftarı Jose Mourinho'nun resminin olduğu bir bayrak açtı. Bu görüntü sosyal medyada da çok konuşuldu.

    ICARDI BİR GOAT
    Portekızlı teknik adam kendisine yöneltilen 'Mauro Icardi'nin paylaşımları için ne diyorsunuz?' sorusuna "Icardi bir "GOAT". (Tüm zamanların en iyisi) Onun için hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, susup kabul ediyorum" dedi.

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