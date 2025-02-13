Çifte zafer olsun! Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde önemli maçlara çıkacak

Türk futbolu bu akşam Avrupa'da çok önemli iki sınava çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalamayarak yoluna playoff turundan devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray ilk maçlarını bu akşam oynayacak. Türkiye'nin kalbi ilk olarak Kadıköy'de atacak. Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile kozlarını paylaşacak.

HAKEM KADARAĞLI DABANOVIC

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic yapacak. Fenerbahçe'da sakatlıkları bulunan İsmail, Çağlar ve Djiku forma giyemeyecek. Henüz hazır durumda olmayan Livakovic'in de oynaması beklenmiyor. İsmi UEFA listesinde olmayan Giego Carlos, Oğuz Aydın ve Mimovic de takımdaki yerini alamayacak. Saatler 23.00'ü gösterdiğinde gözler Hollanda'da olacak. Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK FAZLA

AFAS Stadı'ndaki karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Pinheiro yönetecek. Yardımcı hakemlik görevini Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Cimbom'da sakatlıkları süren Icardi, Jabobs ve Yunus'un yanı sıra cezalı Torreira, Osimhen ve Davinson bu gece yok. İsmi Avrupa listesinde olmayan Lemina, Ahmed Kutucu, Eren, Frankowski ve Arda Ünyay da takımları yerini alamayacak.