Konyaspor’dan Morten Bjorlo hamlesi!

Konyaspor, ara transfer döneminin son gününde Norveç'in Fredrikstad takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Morten Bjorlo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.



2.5 yıllık sözleşmeye imza atan Bjorlo, "Umarım kalan maçlarımızda iyi sonuçlar alarak Konyaspor taraftarını mutlu etmek istiyoruz. Ben de elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. 42 numarayı giyeceğim. Konya şehri için 42 numaranın önemini öğrendiğimde forma numaram olsun istedim. Konyaspor'un coşkulu bir taraftarı olduğunu biliyorum" dedi.

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