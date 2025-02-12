Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi öncesi bolluk içinde yokluk yaşıyor!

Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho'nun elinde kısıtlı bir kadro olacak. Portekizli teknik adam, Avrupa Ligi listesine yazılmayan ve sakat oyuncuları çıkartınca sadece 17 oyuncudan yararlanabilecek.



Elindeki iki stoper ise Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek. Anderlecht maçında stoper hattının Mert Müldür, Amrabat ve Skriniar'dan oluşması bekleniyor. Anderlecht deplasmanında kalede Livakovic de oynayamayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN