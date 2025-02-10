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Okan Buruk: "Anlık ve masum bir karar değildi"

Adana Demir’in sahadan çekilmesi ile ilgili konuşan G.Saray’ın hocası Okan Buruk “Anlık ve masum bir karar değildi”ifadesini kullandı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Okan Buruk: Anlık ve masum bir karar değildi

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    G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi hakkında konuştu. Bunun masum bir karar olmadığını söyleyen Buruk, "Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum... Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakındı. Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum" dedi.

    F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A TEPKİ
    F.Bahçe, Ad.Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası bir paylaşımda bulunarak, "Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamınızla devletimizi ve TFF'yi güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarla kamuoyunu yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin" açıklaması yaptı.

    "NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"
    Cimbom'un golcü oyuncusu Osimhen karşılaşma sonrasında, "Ne olduğunu bilmiyorum. Ben de sizin gibi olayları internetten takip ediyorum. Adana Demirspor'un neden sahadan çekildiği hakkında bir fikrim yok. Ancak futbol adına üzüldüm. Maça gelen taraftara çok yazık. Keşke böyle bir durum yaşanmasaydı" ifadesini kullandı.

    MORATA İLK İÇ SAHA MAÇINDA GOL ATTI
    Morata ligde ilk iç saha maçında ilk golünü Adana Demirspor filelerine gönderdi. İspanyol golcünün attığı gol maç tamamlanmamasına rağmen geçerli sayılacak.

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