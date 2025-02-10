Jose Mourinho sakatlıklar hakkında çok net konuştu: "Biri düşer biri kalkar"

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor karşılaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. "İlk yarılardaki oyun düşüklüğüne dair eleştiriler bugün itibariyle biter mi?" sorununu yanıtlayan Jose Mourinho "Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar. Ancak bu söylenenler umurumda değil" dedi. Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam "Oyuncularla ilişkimi ve sonuçları umursuyorum. Birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK FUTBOLCUM VAR

Sakatlıklarla ilgili sözlerine devam eden Portekizli teknik adam Jose Mourinho "Bizde biri düşerse biri kalkar. Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane... Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek olmayacak önümüzdeki maç ama oynayacak isimler var. Bunu asla sorun etmiyoruz" diye konuştu.

MOURİNHO İLKİ YAŞADI

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli teknik adam Mou, dün Alanyaspor galibiyetiyle 6 maçlık seri yakalayarak bir ilki gerçekleştirdi...