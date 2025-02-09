Lider Galatasaray’ın konuğu Adana Demirspor!

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında bugün evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'taki maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, Mavi- Lacivertlilere karşı mücadele edemeyecek.

YENİLER SAHNE ALACAK

Galatasaray yeni transferi Alvaro Morata bugün ilk kez RAMS Park'ta Sarı-Kırmızılı taraftarın önüne çıkacak. Diğer yeni transfer Carlos Cuesta ve Mario Lemina'nın da Adana Demirspor maçında süre alması bekleniyor.