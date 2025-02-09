Beşiktaş 3 puan hasretine son verdi! Sivasspor’u 2-0 yendi

Kartal 3 puan hasretine son verdi... Ligde en son galibiyetini Bodrum FK karşısında alan Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenerek nefes aldı. 13'te Moutoussamy'nin sert vuruşunda Mert topu kornere çıkardı. 42'de Chamberlain'in vuruşunda Ali Şaşal topu kornere gönderdi. 43'te Masuaku'nun ortasında Emirhan Topçu yaptığı kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 45+5'te Gedson'un çaprazdan vuruşunda Ali Şaşal topu kornere attı. Devre Kartal'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.

MERT'TEN BÜYÜK HATA

İkinci yarının 50. dakikasında Simic'in ortasında top auta gitti. 54'te Immobile'nin içeri çevirdiği topta Ali Şaşal başarılıydı. 59'da Mert'in hatalı pasında topu kontrol eden Simic boş kaleye vuruşunu yaptı. Emirhan topa müdahalede bulunarak golü önledi. 90+2'de Mustafa Hekimoğlu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Joao Mario 90+4'te skoru ilan etti: 2-0.

BATTANİYELER KURTARICI OLDU

Beşiktaşlı yedek futbolcular -6 derecedeki soğuk karşısında zor anlar yaşadı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Siyah-Beyazlı futbolcuları zor anlar yaşadı ve battaniyelere sarılarak aşırı soğuktan korunmaya çalıştı.

MASUAKU'DAN 5'İNCİ ASİST

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Masuaku, Sivasspor karşısında Emirhan Topçu'nun attığı golde asisti yapan isim oldu. Siyah-Beyazlı futbolcu bu sezon böylece 5. asiste ulaşmış oldu.

SİVAS'I 3. KEZ YENDİLER

Beşiktaş Sivasspor'la 3. kez karşılaştı. Siyah-Beyazlılar ligin ilk yarısında 2-0 yendikleri rakibini dün de aynı sonuçla devirdi. Kartal bu sezon Türkiye Kupası'nda da Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Sivas'ta soğuk havada 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş'ta oyuncular büyük sevinç yaşadı. Siyah-Beyazlı futbolcular, Süper Lig'de zorlu Sivas deplasmanında kazanarak moral buldu.

"HOCAMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu kendisine süre verdiği için hocasına teşekkür ederek, "Genç oyuncular için bu süreler çok önemli. En iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz. Tüm takımı kutluyorum" ifadesini kullandı.