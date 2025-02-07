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Beşiktaş sağ kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu transfer etti!

Siyah-Beyazlı yönetim transferdeki sessizliğini Ekvadorlu oyuncuyu alarak bozdu. 18 yaşındaki oyuncu yarın İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025
Beşiktaş sağ kanat oyuncusu Keny Arroyo’yu transfer etti!

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    Ve Beşiktaş transferdeki suskunluğunu sonunda bozdu... Siyah-Beyazlılar Independiente forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada Arroyo'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için Cumartesi günü İstanbul'a geleceği bildirildi. 18 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı atacak. Genç oyuncu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 karşılaşmada 6 gol, 8 asistlik bir performans gösterdi.

    Arroyo'nun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'in de bu transfere onay verdiği öğrenildi. Bu arada Siyah-Beyazlı yönetimin Ekvadorlu oyuncu dışında birkaç isimle daha görüştüğü ve bunları da imza aşamasına getirdiği öne sürüldü. Beşiktaş'ın 2-3 gün içinde yeni isimleri de açıklayarak taraftarının gönlünü alacağı iddialar arasında.

    SÜRATİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
    Ekvadorlu futbolcu süratiyle dikkat çekerken takımının yıldızı durumunda. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu bir süredir yakın takibe aldığı öğrenildi.

    MİLLİ TAKIMDA 2 KEZ OYNADI
    Keny Arroyo 2 kez Ekvador Milli Takımı'nda forma giydi. 18 yaşındaki oyuncuerformansıyla geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

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