Cimbom’un Mata hamlesi

Galatasaray'ın, Lyon forması giyen Angolalı sağ bek Clinton Mata ile için Fransız ekibine resmi teklif yaptığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılı takımın 32 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro önerdiği ancak Lyon'un bu teklifi reddettiği belirlendi. Tecrübeli oyuncu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılı takımın Fransız ekibiyle pazarlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu bölge için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Lens forması giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski için kulübüne kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.