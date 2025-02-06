Cimbom’un Mata hamlesi

Galatasaray'ın, Lyon forması giyen Angolalı sağ bek Clinton Mata ile için Fransız ekibine resmi teklif yaptığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılı takımın 32 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro önerdiği ancak Lyon'un bu teklifi reddettiği belirlendi. Tecrübeli oyuncu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılı takımın Fransız ekibiyle pazarlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu bölge için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Lens forması giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski için kulübüne kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

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