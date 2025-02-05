Jose Mourinho ve Icardi arasında gerilim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçında yaşanan Davinson Sanchez'in pozisyonu ile ilgili Instagram'dan göndermede bulunmuştu.



Portekizli hoca, "Geçtiğimiz pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum!" yorumunu yaptı.



Jose Mourinho'nun paylaşımının ardından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Portekizli hocaya Instagram hesabından yanıt verdi. Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın daha önce paylaştığı 'The Crying One' görselini sundu. Icardi daha sonra Dusan Tadic'in topa eliyle müdahalede bulunduğu pozisyonu da paylaştı. Arjantinli yıldız ardından bir paylaşım daha yaparak Kadıköy'de oynanan derbide Djiku'nun müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonu izletti.

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