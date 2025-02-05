Beşiktaş Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti

Beşiktaş Türkiye Kupası D Grubu 2. maçında Kırklarelispor'u Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yendi. 4. dakikada Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu, ceza alanına girdikten sonra şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.



30'da Kırklarelispor'un defanstan çıkarken kaybettiği topta Semih Kılıçsoy'un ara pasını kontrol eden Muçi'nin şutunu Burak kurtardı. 43'te Salih Uçan'ın uzun pasında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun şutunu Kırklarelispor kalecisi Burak kornere çeldi.

GOLÜN ASİSTİ RASHICA'DAN

Beşiktaş aradığı golü 62. dakikada buldu. Muçi, içeriye doğru sokuldu. Oğuz'a attığı çalımla ceza sahasına giren Arnavut yıldızın sol ayağıyla yaptığı vuruş, defansa çarpıp ağlarla buluştu: 1-0. Siyah-Beyazlılar, Kırklarelispor karşısında 2. golünü 79. dakikada buldu. Rashica'nın pasında kale önünde topla buluşan Joao Mario farkı 2'ye çıkartan golü attı. 88. dakikada Semih Kılıçsoy'un yakın mesafeden aşırtma vuruşu az farkla dışarı çıktı. Siyah-Beyazlılar, Sivasspor'dan sonra Kırklarelispor'u da yenerek 2'de 2 yaptı.



SOĞUK HAVA DURDURAMADI

Beşiktaş taraftarları, takımlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yalnız bırakmadı. Yaklaşık 12 bin Siyah-Beyazlı taraftar, Kırklareli karşısında takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerini aldı.

GETİRMELİYİZ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Kulüp daha önce çok fazla para harcadı. Bu yüzde akıllı olmalıyız. Doğru oyuncuları buraya getirmeliyiz. Başkanımız çok çalışıyor" diye konuştu.



RAFA'DAN BiR iLK!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, bu sezon ilk kez bir maçta takımını yalnız bıraktı. 31 yaşındaki oyuncu teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.



ALTYAPIDAN 3 TAKVİYE

Siyah-Beyazlılar'da dün altyapıdan yetişen 3 oyuncu ilk kez kadroda yer aldı. Baran Can, Poyraz Gelen ve Adnan Karahisar, ilk kez resmi bir maçta kadroda şans buldu.

MAÇTAN SONRA TRANSFER ZİRVESİ

Beşiktaş Kırklareli ile oynadığı maçtan sonra transfer zirvesi gerçekleştirdi. Siyah- Beyazlılar kısa süre içinde transferleri bitirmek istiyor.