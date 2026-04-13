Soruşturmada 700 saatlik kamera kayıtları, HTS verileri, telefon trafiği analizleri ve gizli tanık beyanları değerlendirilirken Munzur Üniversitesi kamera sorumluları Savaş Gültürk ve Süleyman Önal da gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'Ucu nereye giderse gitsin' talimatı sonrası 2020'den bu yana kayıp olarak kayıtlarda yer alan soruşturma kayıp dosyasından cinayet ve örtbas şüphesine dönüştürüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Güçlüye dokunulmuyor algısını yıkacağız" ve "Dosyayı yürütün, ucu nereye giderse gitsin" talimatı, yıllardır kamuoyunun vicdanını yaralayan Gülistan Doku dosyasında tarihi bir kırılma yarattı. 2020'den bu yana kayıp olarak kayıtlarda yer alan ve faili meçhul olarak raflara kaldırıldığı düşünülen soruşturma, derinleştirildi ve nihayet düğmeye basıldı. Dönemin valisinin oğlunun da içinde olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı!

13ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI: ARASINDA ESKİ VALİNİN OĞLU DA VAR

İğne ile kuyu kazılan soruşturmada, Gülistan Doku'nun kayıp olduğu iddialarının ötesine geçilerek cinayet şüphesi doğrultusunda harekete geçildi. Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Aralarında Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR

No İsim Soyisim Şehir / Konum Açıklama / Görev 1 Zeinal ABAKAROV Alanya Gülistan'ın sevgilisi (Baş şüpheli) 2 Engin YÜCER Alanya Zeinal'ın eski polis olan üvey babası 3 Cemile YÜCER Alanya Zeinal'ın annesi 4 Uğurcan AÇIKGÖZ Antalya Merkez M. Türkay Sonel'in yakın arkadaşı, kamera kayıtlarındaki şahıs 5 Erdoğan ELALDI Antalya Merkez O dönem Tunceli İl Özel İdare çalışanı 6 Mustafa Türkay SONEL İstanbul Ataşehir Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu 7 Gökhan ERTOK Ankara İhraç eski polis; Vali ve korumasıyla irtibatlı şahıs 8 Savaş GÜLTÜRK Elazığ Munzur Üniversitesi kamera sorumlusu 9 Süleyman ÖNAL Tunceli Munzur Üniversitesi kamera sorumlusu 10 Celal ALTAŞ Tunceli Dosyada adı geçen şahıs 11 Nurşen ARIKAN Tunceli Dosyada adı geçen şahıs 12 Şükrü EROĞLU İzmir Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması

TUNCELİ MERKEZLİ 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yıllardır kayıp bir genç kız dosyası olarak görülen Gülistan Doku soruşturması, bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte çok daha ağır iddiaların merkezine yerleşti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, bir kaybolma hadisesi değil; bir cinayet hadisesi ve buna ilaveten delil karartma, dijital izlerin silinmesi, kamu nüfuzunun kullanılması ve olası bir organize örtbas zinciri mercek altına alındı. Bu çerçevede toplam 13 isim için yakalama kararı doğrultusunda operasyon başlatıldı.

Operasyonun çapı, dosyanın artık dar bir çevrede değil, çok katmanlı bir şüphe ağı içinde değerlendirildiğini ortaya koydu. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler arasında yalnızca Gülistan'ın çevresindeki isimler değil, kamu görevlisi ve kamu bağlantısı bulunan kişiler yer alıyor. Elden edilen bulgular, dosyanın sıradan bir kayıp soruşturmasının çok ötesine geçtiğini gösteriyor.