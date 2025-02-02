Tarihi tersten yazıyor! Trabzonspor, 10 deplasman maçında galibiyet alamadı

Hatayspor ile birlikte bu sezon Süper Lig deplasmanlarında galibiyet alamayan 2 takımdan biri olan Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 10 dış saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçti.

Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla golsüz beraberlik yaşayan ekip konumunda (4). Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Kayserispor deplasmanında yaptığı kritik kurtarışlarla yenilgiyi önledi.

Milli kaleci sezon boyunca müthiş performans sergiliyor.

DANYLO SIKAN 11'DE

Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan, Kayserispor maçına 11'de başladı.