Jose Mourinho geri dönüyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye dönüyor. Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamamıştı. Mourinho, Rizespor maçında yeniden takımının başında olacak.

ŞUBAT AYI YOĞUN GEÇECEK

Mourinho'nun öğrencilerini şubat ayında zorlu maçlar bekliyor. Sarı-Lacivertliler bu ayda 8 maça çıkacak. Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Fenerbahçe'yi, şubat ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Kanarya ligde 4; Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 2'şer müsabakaya çıkacak.