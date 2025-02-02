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Galatasaray, Gaziantep FK maçı için hazırlıklara başladı!

Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, maç öncesi hazırlıklarına start verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Galatasaray, Gaziantep FK maçı için hazırlıklara başladı!

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    Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

    SÜRESİ ARTACAK
    Cimbom'un yeni transferi Ahmed Kutucu, Konyaspor maçında 19 dakika sahada kalmıştı. Yıldız oyuncunun Gaziantep maçında daha fazla süre alması bekleniyor.

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