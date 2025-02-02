Beşiktaş transfer bombasını Roma’dan patlatıyor: Samuel Dahl Kartal oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş transferde bombayı patlattı... 21 yaşındaki İsveçli sol bek Samuel Dahl için Beşiktaş'ın Roma ile anlaştığı belirtiliyor.

2029 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunan oyuncunun 4 milyon Euro bonservis bedeli bulunuyor. Siyah- Beyazlılar'ın oyuncuyu 1+5 yıllık zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için son pürüzleri giderdiği gelen bilgiler arasında.

Sezon başında Djurgarden'den Roma'ya 4.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Dahl, başkent ekibinin formasını yalnızca 3 kez giydi. Profesyonel Futbol kariyerine Vasteras U17 takımıyla başlayan Samuel Dahl, 2019-20 sezonunda A Takıma yükseldi. 2021-2022 sezonunda AIK U17 takımından Örebro SK'nın yolunu tutan İsveçli sol bek asıl çıkışını 2024-2025 sezonunda Djurgarden'dan Roma'ya transfer olarak yaptı...