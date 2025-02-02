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Beşiktaş transfer bombasını Roma'dan patlatıyor: Samuel Dahl Kartal oluyor!

Beşiktaş yeni sol bekini İtalyan devlerinden Roma’da buldu. Yönetim, İsveçli savunmacı Samuel Dahl’ı 1+5 yıllığına satın alma opsiyonlu kiralamak için son pürüzleri gidermeye çalışıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Beşiktaş transfer bombasını Roma’dan patlatıyor: Samuel Dahl Kartal oluyor!

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    UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş transferde bombayı patlattı... 21 yaşındaki İsveçli sol bek Samuel Dahl için Beşiktaş'ın Roma ile anlaştığı belirtiliyor.

    2029 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunan oyuncunun 4 milyon Euro bonservis bedeli bulunuyor. Siyah- Beyazlılar'ın oyuncuyu 1+5 yıllık zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için son pürüzleri giderdiği gelen bilgiler arasında.

    Sezon başında Djurgarden'den Roma'ya 4.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Dahl, başkent ekibinin formasını yalnızca 3 kez giydi. Profesyonel Futbol kariyerine Vasteras U17 takımıyla başlayan Samuel Dahl, 2019-20 sezonunda A Takıma yükseldi. 2021-2022 sezonunda AIK U17 takımından Örebro SK'nın yolunu tutan İsveçli sol bek asıl çıkışını 2024-2025 sezonunda Djurgarden'dan Roma'ya transfer olarak yaptı...

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