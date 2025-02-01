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Galatasaray ve Fenerbahçe büyük bütçelere rağmen Avrupa Ligi'nde istenen noktanın çok uzağında!

Fenerbahçe vergilerle beraber 80 milyon Euro, Galatasaray ise 75 milyon Euro maaş ödeyerek bu alanda Avrupa Ligi’nde ilk 5’te yer aldı. Ancak iki temsilcimiz de ilk 8 biletini alamadı. Hem ligimizin kalitesi hem de transfer politikalarımız bir kez daha tartışılmaya başlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Galatasaray ve Fenerbahçe büyük bütçelere rağmen Avrupa Ligi’nde istenen noktanın çok uzağında!

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    UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezon ilk kez uygulanan lig statüsünde lig aşaması tamamlandı. 3 temsilcimizden Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 8'de yer alamazken, play-off turuna bilet alabildi.

    Beşiktaş ise 36 takım içinde 28. olarak Avrupa defterini kapattı. Özellikle temsilcilerimizin yaptığı transferler ve ödediği maaşlara bakılınca ortaya çıkan tablo büyük bir hüsrana yol açtı. Transfer bombalarını arka arkaya patlatan Fenerbahçe vergilerle beraber şu anda 80 milyon Euro'luk maaş bütçesine sahip. Yine 2-3 transfer yapma hedefindeki Galatasaray da mevcut kadrosuna vergilerle beraber 75 milyon Euro ödüyor.

    Her iki kulübümüz de UEFA Avrupa Ligi'nde en çok maaş veren kulüpler sıralamasında ilk 5'de yer alıyor. Zirvede 202 milyon Euro ile Manchester United bulunurken, bir başka Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur 113 milyon Euro ile ikinci, İtalyan temsilcisi Roma ise 87 milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı. Lazio, Athletic Bilbao ve Lyon gibi kulüpler ilk 5'te yer alamadı.

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kadar çok para harcamasına rağmen ilk 8'e girememesi hem ligimizin kalite problemini hem de kulüplerimizin transfer politikasındaki hataları bir kez daha gözler önüne serdi. Yöneticilerimizin ortaya çıkan bu tablodan nasıl bir ders çıkaracakları ise büyük merak konusu.

    120 MİLYON EURO'YA 8 GALİBİYET!
    Avrupa Ligi'nde ekonomik anlamda yapılan yatırımlara rağmen oldukça başarısız bir lig aşamasını geride bıraktık. 3 büyükler bu sezon tam 120 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapmasına rağmen toplam 24 maçta yalnızca 8 galibiyet elde edebildi. Ancak temsilcilerimizden çok daha mütevazi kadrolara sahip takımların üst sıralarda yer alması doğru planlamasının önemini gözler önüne serdi.

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