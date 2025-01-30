Osimhen için 65 milyon Euro

Cimbom'un sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen ile ilgili yeni iddialar ortaya atılıyor. Napoli'nin kesinlikle yollarını ayırmak istediği Nijeryalı oyuncu için Galatasaray'ın Türkiye tarihinde daha önce görülmemiş bir teklif yaptığı iddia edildi. İtalyan medyasındaki haberlere göre Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye 65 milyon Euro teklif etti. Serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olan Osimhen için 1 kuruş bile inmek istemeyen Napoli, yapılan bu tarihi teklifi düşünmeden reddetti.

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