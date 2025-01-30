Fenerbahçe’de Maximin şimdilik kalıyor

Fenerbahçe sezon başında Suudi ekibi Al Ahli'den 8 milyon Euro karşılığında kiraladığı Allan Saint Maximin'in sözleşmesini feshetmek için geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajerini çağırmıştı. Sarı-Lacivertli yönetimin oyuncunun menajeriyle dün yaptığı görüşmeden bir karar çıkmadığı ve futbolcunun menajerinin İstanbul'dan ayrıldığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Maximin'in sezonu Fenerbahçe'de tamamlaması bekleniyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu şu ana kadar Sarı-Lacivertli takımla çıktığı 24 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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