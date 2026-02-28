Kocaelispor - Beşiktaş | SÜPER LİG MAÇI CANLI

OH GOLLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, oynadığı 3 maçta 3 gol atarak dikkat çekti. Alanyaspor ve Başakşehir maçlarının ardından geçen hafta Göztepe karşısında da ağları havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor deplasmanında da siyah-beyazlıların en önemli hücum kozları arasında yer alıyor.

KOCAELİ DEPLASMANI 16 SEZON SONRA

Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde 16 sezon sonra Kocaeli'de karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlı ekip, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'den düştükten sonra uzun bir aranın ardından yeniden üst seviyede yer aldı. İki takımın Kocaeli'deki son lig maçında Beşiktaş, 3-1'lik skorla galip gelmişti.

15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, lig ve kupada oynadığı son 15 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte Süper Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada sahaya çıkan siyah-beyazlılar, yaklaşık dört aydır yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, ligde son olarak 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetmişti.

REKABETTE 42. RANDEVU

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 41 maçta Beşiktaş'ın 24, Kocaelispor'un 5 galibiyeti bulunuyor; 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 82 gol atarken, Kocaelispor 40 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.