Trabzonspor Başkanı Ertuğrul, Doğan Başkan Erdoğan’a minnetlerini sundu!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyareti sırasında kulübümüz adına alınan kararlar, hem bugünümüzü hem de yarınımızı aydınlatacak niteliktedir" dedi.

CİDDİ BİR GELİR KAYNAĞI

Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi içindeki PaparaPark Stadyumu'nun kulübümüze tahsis edilmesi, yalnızca futbol değil aynı zamanda ekonomik kalkınma merkezi olarak hizmet vermesini sağlayacaktır. Bu tahsis, stadyum altındaki iş yerlerinin kulüp tarafından işletilmesiyle ciddi bir gelir kaynağına dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

DEĞERLİ BİR ADIM

Doğan, "Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Akyazı'daki 177 dönümlük arazinin kulübümüze kazandırılması için çalışmaların başlatılması, Trabzonspor'un geleceğe daha güçlü yürüyebilmesi adına bir başka değerli adım oldu. Bunun yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'ya minnettarlığımı sunuyorum" diye konuştu.