Sağ bek enflasyonu! Galatasaray’da Peters’a alternatif olarak Athekame ve Zakaria gündeme alındı

Süper Lig devi Galatasaray, ara transferde sağ bek transferi yapmak için 4 koldan saldırıyor... Aslan kadrosuna katacağı güçlü isimlerle her kulvarda önemli başarılara imza atmak istiyor.

Sarı-Kırmızılı takımda bu bölge için ilk adayın Kyle Walker-Peters olduğu öne sürülmüştü. Aslan'ın Southampton'da forma giyen İngiliz yıldız için görüşmelere başladığı ifade edilmişti.

Cimbom'un bu transfer için Ada ekibine 7-8 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenilirken 27 yaşındaki futbolcunun Cimbom'a gelmek istediği aktarılmıştı. Peters'a alternatif olarak Galatasaray'ın 2 ismi gündemine aldığı söyleniyor. Bu futbolcuların ise Zachary Athekame ve Zakaria El Ouahdi olduğu belirtildi.

HEDEFTE 2 GENÇ İSİM!

İsviçreli sağ bek Athekame, Young Boys takımında forma giyiyor. 20 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar İsviçre ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. 1.80 boyundaki genç yetenek, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Diğer aday Zakaria, Genk takımı için mücadele ediyor. Faslı futbolcunun 3 sezon daha Belçika takımıyla sözleşmesi var. 1.75 boyundaki oyuncu hızlı geçiş oyunlarına bir hayli hakim. 23 yaşındaki isim, ön libero ve sol bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

SAĞ BEK İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Kadrosuna katacağı güçlü isimlerle her kulvarda önemli başarılara imza atmak isteyen Galatasaray, sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Gündemdeki isimlerden Zakaria'nın piyasa değeri 10 milyon Euro olarak dikkat çekerken Athekame'nin fiyatı ise 3 milyon Euro olarak öne çıkıyor.