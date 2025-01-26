Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde nihayet sona geldi

Fenerbahçe'de Anderson Talisca transferi için geri sayıma geldi. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli 10 numaranın transferi için Suudi devletinin imzasını bekliyor.

Kanarya; oyuncu, menajeri ve kulübüyle her konuda anlaştı. Anlaşmaların kağıda döküldüğü öne sürülüyor. Al Nassr, Suudi Arabistan'ın devlet fonuna ait bir kulüp olduğu için anlaşma detaylarını devlet kanalı inceleyecek. Bu rutin prosedürden sonra resmi imzaların atılacağı kaydediliyor. Brezilyalı yıldız da bir an önce Fenerbahçe formasını giymek istiyor.

Arabistan basını, geçtiğimiz günlerde 30 yaşındaki futbolcunun Al Nassr'daki takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurmuştu. Körfez ekibinde bu sezon 19 maçta süre bulan Talisca, 8 kez gol sevinci yaşadı.