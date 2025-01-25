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Kanarya'da beklenen ayrılık gerçekleşti: Samet Akaydın Rizespor’da!

Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki stoperi Samet Akaydın Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Kanarya’da beklenen ayrılık gerçekleşti: Samet Akaydın Rizespor’da!

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    Fenerbahçe'de 30 yaşındaki milli stoper Samet Akaydın takımına veda etti. Milli oyuncu, Çaykur Rizespor'un yaptığı teklifi kabul etti. Sarı-Lacivertliler de Karadeniz ekibiyle anlaşmaya vardı.

    Fenerbahçe taraftarıyla bir türlü yıldızı barışmayan Samet, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli stoper imza sonrası, "Rize'nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

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