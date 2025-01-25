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Daniel Riolo, Jose Mourinho ve oynattığı futbolu eleştirdi

Fransız medyasından RMC Sport’un yorumcusu Daniel Riolo, Jose Mourinho ve oynattığı futbolu sert dille eleştirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Daniel Riolo, Jose Mourinho ve oynattığı futbolu eleştirdi

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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile golsüz berabere kaldı. Sarı- Lacivertliler, Lyon karşısında gol atmayı başaramazken özellikle hücumdaki kötü tercihleri taraftarların da eleştirisine neden oldu.

    Fransız medyasından RMC Sport'un yorumcusu Daniel Riolo, Jose Mourinho için çok sert ifadeler kullandı. Riolo yaptığı yorumda, "Fenerbahçe Lyon karşısında felaket bir oyun sergiledi. Bir ara uyuyakalarak maçı izlemeyi bıraktım. Eski yıldızlar, yıldız olamamış yıldızlar, dünya yıldızı ama artık hiçbir şeyi kalmamış bir hoca! Huzurevi galerisi gibi bir şeydi. Oyun kalitesi olarak da feciydi" ifadelerini kullandı.

    Riolo'nun bu sözleri sosyal medyada çok tartışıldı. Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı bu yorumlara destek verirken bir kısmı da Riolo'yu eleştirdi.

    BEKLENTİ ÇOK YÜKSEK
    Fenerbahçe taraftarının Jose Mourinho'dan beklentisi çok yüksek. Daha dominant bir futbol oynatmasını bekliyorlar ancak şu anki görüntü istedikleri gibi değil.

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