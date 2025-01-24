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Muslera'ya destek hazırlığı

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Dinamo Kiev maçında ıslıklanan ve protesto edilen Fernando Muslera’ya Konya maçında taraftarların destek olacağı belirtildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025
Muslera’ya destek hazırlığı

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    Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Dinamo Kiev maçında yediği goller nedeniyle taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. O maçtan sonra İbrahim Hatipoğlu ve Okan Buruk, Uruguaylı oyuncuya destek olmuştu.

    Sarı-Kırmızılı taraftarların ıslıkladığı tecrübeli kaleci Konyaspor ile oynanacak maçta alkışlanacak. Galatasaray taraftarının Muslera'ya destek hazırlığında olduğu öğrenildi. İç sahadaki Konyaspor mücadelesi öncesinde tecrübeli kaleciye tezahüratlarla destek olunacak.

    PANKART HAZIRLANACAK
    Tribüne asılacak Muslera pankartları için de hazırlıklar başladı. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Muslera'ya destek verirken bir diğer grup ise Muslera'nın bu sezon çok formsuz olduğu görüşünde birleşiyor. 38 yaşındaki kalecinin sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Muslera'nın ülkesine döneceği konuşuluyor.

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