Muslera’ya destek hazırlığı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Dinamo Kiev maçında yediği goller nedeniyle taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. O maçtan sonra İbrahim Hatipoğlu ve Okan Buruk, Uruguaylı oyuncuya destek olmuştu.

Sarı-Kırmızılı taraftarların ıslıkladığı tecrübeli kaleci Konyaspor ile oynanacak maçta alkışlanacak. Galatasaray taraftarının Muslera'ya destek hazırlığında olduğu öğrenildi. İç sahadaki Konyaspor mücadelesi öncesinde tecrübeli kaleciye tezahüratlarla destek olunacak.

PANKART HAZIRLANACAK

Tribüne asılacak Muslera pankartları için de hazırlıklar başladı. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Muslera'ya destek verirken bir diğer grup ise Muslera'nın bu sezon çok formsuz olduğu görüşünde birleşiyor. 38 yaşındaki kalecinin sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Muslera'nın ülkesine döneceği konuşuluyor.