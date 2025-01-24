Moukoko sürprizi! Beşiktaş genç golcüyü kiralamak için nabız yokladı

Beşiktaş, bonservisi Bundesliga devi Borussia Dortmund'da olup Ligue 1 ekibi Nice'de kiralık olarak forma giyen Youssoufa Moukoko'yu radarına aldı. Siyah- Beyazlılar'ın 20 yaşındaki santrfor için harekete geçtiği aktarıldı. Ayrıca Kartal'da yönetimin, genç futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği öne sürülüyor.

DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Kartal'ın yapılan bu görüşmede oyuncu hakkında çeşitli bilgiler aldığı ifade edildi. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Moukoko, 2 kez Almanya Milli Takımı formasını da giydi.

Siyah-Beyazlılar'ın sol ayaklı forveti kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği gelen bilgiler arasında. Dortmund altyapısında yetişen Moukoko, Ağustos 2024'te Nice'e kiralandı. Haziran 2025'e kadar Fransız kulüpte kiralık oynaması beklenen futbolcu bu sezon 18 maçta 643 dakika süre aldı. 1.79'luk golcü 2 kez rakip fileleri havalandırırken 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Yeni yönetimle temiz bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş'ın ara transferde forvete takviye yapmak istediği biliniyor. Bu sebeple Serdal Adalı ve kurmayları, Solskjaer'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.