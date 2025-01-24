SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Moukoko sürprizi! Beşiktaş genç golcüyü kiralamak için nabız yokladı

Kartal, Nice’te kiralık olarak forma giyen Youssoufa Moukoko hakkında kulübü Borussia Dortmund’dan bilgi aldı. Beşiktaş’ın 20 yaşındaki santrforu kiralık kadrosuna katmak istediği öne sürülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025
Moukoko sürprizi! Beşiktaş genç golcüyü kiralamak için nabız yokladı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beşiktaş, bonservisi Bundesliga devi Borussia Dortmund'da olup Ligue 1 ekibi Nice'de kiralık olarak forma giyen Youssoufa Moukoko'yu radarına aldı. Siyah- Beyazlılar'ın 20 yaşındaki santrfor için harekete geçtiği aktarıldı. Ayrıca Kartal'da yönetimin, genç futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği öne sürülüyor.

    DEĞERİ 18 MİLYON EURO
    Kartal'ın yapılan bu görüşmede oyuncu hakkında çeşitli bilgiler aldığı ifade edildi. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Moukoko, 2 kez Almanya Milli Takımı formasını da giydi.

    Siyah-Beyazlılar'ın sol ayaklı forveti kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği gelen bilgiler arasında. Dortmund altyapısında yetişen Moukoko, Ağustos 2024'te Nice'e kiralandı. Haziran 2025'e kadar Fransız kulüpte kiralık oynaması beklenen futbolcu bu sezon 18 maçta 643 dakika süre aldı. 1.79'luk golcü 2 kez rakip fileleri havalandırırken 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

    Yeni yönetimle temiz bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş'ın ara transferde forvete takviye yapmak istediği biliniyor. Bu sebeple Serdal Adalı ve kurmayları, Solskjaer'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında yeni gelişme: İtfaiye raporu ortaya çıktı!
    Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
    Anadolu Ajansı
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Gözaltı sayısı yükseldi
    Türkiye ile Ruanda arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’den önemli açıklamalar
    Umutlar Danimarka’ya! Fenerbahçe - Lyon: 0-0 | MAÇ SONUCU
    Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara’dan A Haber’e özel açıklamalar
    Trump ilk onu aradı! Muhammed bin Selman’dan ABD’ye milyarlarca dolarlık teklif
    DEM’den İmralı açıklaması! Dün Hazırım diyen Öcalan bugün Hazırlıklar tamamlandıktan sonra diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutum
    Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat önlemi: ESK 40 bin canlı hayvan tedarik edecek!
    Başkan Erdoğan’dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Tam 944 sayfa
    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!
    Facia oteline yeterlilik belgesi veren CHP’li Tanju Özcan yine patladı! Bakanlığa iftira attı... Gerçek ne çıktı?
    Jose Mourinho’ya büyük şok! Eski öğrencisi transferi engelledi