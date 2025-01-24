Diego Carlos, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı!

Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. İmzanın ardından konuşan başarılı savunma oyuncusu "Burada bulunduğum için çok mutluyum. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" açıklamalarını yaptı.

Sarı-Lacivertli takım, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için 11 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde olacak. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.