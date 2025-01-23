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Jose Mourinho: "Fenerbahçe’nin büyüklüğünü anlattım"

Jose Mourinho, “Skriniar transferinde ufak bir rolüm var. Ona Fenerbahçe’nin ne kadar harika bir kulüp olduğunu anlattım” diye konuştu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Jose Mourinho: Fenerbahçe’nin büyüklüğünü anlattım

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    Mourinho Lyon maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Önümüzdeki iki maçta bize 2 puan yeterli olacaktır. Yarın (bugün) özel bir beklenti içerisinde olunmasını düşündüğüm bir maç değil. Beklentimiz var bu turnuvada, hayal kurabilmemiz için tur atlamamız gerekiyor. Şu an bizim için bir sonraki turdan daha zor. Çünkü bir sonraki turda yeni isimler ekleme şansımız olacak" dedi. Portekizli teknik direktör, "Skriniar transferinde ufak bir rolüm var. Asıl büyük rol kulübün rolü. Kulübün bu transferi gerçekleştirmek için gösterdiği istek. Benim rolüm sadece telefonla ona F.Bahçe'nin ne kadar harika bir kulüp olduğunu söylemek, ligin ne kadar adil bir lig olduğunu söylemekti" dedi.

    İSTEDİKLERİNİ TAKİP ETMELİYİZ
    Jose Mourinho ile birlikte basın toplantısında konuşan Dusan Tadic, "Hocamızla aynı fikirdeyiz. Avrupa'da hedefimiz en uzak noktaya kadar gitmek. Hocamız kariyerinde çok fazla kupalar kazanmış bir teknik adam. Maç maç gidip ne olacağını göreceğiz. Hocamız çok tecrübeli, Avrupa'da kazandığı çok kupa var. Bizden istediklerini takip etmeliyiz. Kazanmak için en doğru şey, bu şekilde hareket etmek" diye konuştu.

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