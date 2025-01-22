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Teknik Direktör Okan Buruk Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Okan Buruk, “Maçın başından sonuna kadar kazanmak için mücadele ettik. Bu oyunu, oyun anlayışını devam ettireceğiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum“ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Teknik Direktör Okan Buruk Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu: Oyuncularımla gurur duyuyorum

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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu. Buruk, "Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. 3-3, nasıl yenemezsinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için mücadele ettik. Gol atmaya, kazanmaya yaklaştık ama atamadık. Bu oyunu, oyun anlayışını devam ettireceğiz. Dört günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularımın cesaretle, fedakarlıkla oynadığını görüyoruz. Onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Buruk, "Bu oyuncular çok büyük, çok büyük kalpleri var. Adanmışlıklarını destekleyeceğiz. Cumartesi günü maça bekliyoruz. Lig lideriyiz, Avrupa'da hedeflerimiz var. Hedefimiz Ajax'ı deplasmanda yenmek. Bunu yapabilecek güçteyiz" dedi. Deneyimli hoca, "Taraftarımız merak etmesin, onlarla birlikte büyük başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.

    11 MAÇTA 19 GOL YEDİ
    Galatasaray'ın son haftalardaki kötü savunması Dinamo Kiev karşısında da sürdü. Sarı-Kırmızılılar, 3-1 öne geçtiği maçta 1 puanla ayrılırken tüm kulvarlada çıktığı son 11 maçta da kalesini gole kapatamadı. Cimbom bu süreçte 19 gole engel olamadı.

    MERTENS TARİHE GEÇTİ
    Dinamo Kiev karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 70. maçına çıkan Dries Mertens, Rui Patricio'yu (69) geride bırakarak UEFA Avrupa Ligi tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu.

    MÜTHİŞ İKİLİ MÜTHİŞ TESADÜF
    Cimbom'un tecrübeli stoperleri Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı bu sezon 3. kez aynı maçta gol sevinci yaşadı. İki isim daha önce ligdeki Çaykur Rizespor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçında gol sevinci yaşamışlardı.

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