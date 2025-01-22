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Solskjaer’li Kartal ilk sınavında

Norveçli çalıştırıcının ilk maçında Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde bugün Athletic Bilbao’yu konuk edecek. 18.30’daki mücadele TRT 1’den yayınlanacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Solskjaer’li Kartal ilk sınavında

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    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün saat 18.30'da Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Avusturyalı hakem Julian Weinberger'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Siyah-Beyazlılar, Kupa 2'de oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkacağı ilk maçta Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.

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