Solskjaer’li Kartal ilk sınavında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün saat 18.30'da Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Avusturyalı hakem Julian Weinberger'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Siyah-Beyazlılar, Kupa 2'de oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkacağı ilk maçta Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.