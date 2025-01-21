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Okan Buruk'tan Mourinho'ya gönderme: Biz arkamıza bakmıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Portekizli çalıştırıcının, “Bana göre biz öndeyiz” sözlerine, “Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız” şeklinde cevap verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Okan Buruk’tan Mourinho’ya gönderme: Biz arkamıza bakmıyoruz

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    UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Buruk, "Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefimiz devam ediyor. Bunun için önemli bir karşılaşma. Rakibimizin puan durumu bizi aldatmasın. Kendi ligin lider durumdalar, hiç kaybetmediler. Avrupa Ligi ve Ukrayna Ligi arasında farkla var ama iyi oyunculara sahipler. Biz de taraftarımızla birleşerek galibiyet almak istiyoruz" dedi.

    FİNALİN HAYALİNİ KURUYORUZ
    Deneyimli çalıştırıcı, "Ana hedefimiz San Mames'te final oynamak. Onu hayal ediyoruz. Uzun bir yol var. Burada çekeceğiniz kura, sakatlıklar gibi çok farklı şeyler var. Ana hedefimiz burada Türk takımı olarak tekrar final oynamak" diye konuştu.

    Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "Bana göre biz öndeyiz" sözleri için ise "Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız. Şu an tek düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı.

    AVRUPA'DA 325. KEZ SAHNEDE
    Galatasaray, Dinamo Kiev maçıyla Avrupa kupalarındaki 325. mücadelesine çıkacak. Aslan, Avrupa arenasında çıktığı 324 maçta 116 galibiyet, 121 mağlubiyet, 87 de beraberlik aldı. Bu süreçte 444 gol atan Cimbom, kalesinde ise 487 gol gördü.

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