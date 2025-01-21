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23 milyon Euro'luk tartışma: Fenerbahçe'nin yeni stoperi Diego Carlos'un maliyeti eleştirileri beraberinde getirdi

Sarı-Lacivertliler’in mart ayında 32 yaşına basacak olan Diego Carlos’a 3.5 sezonda toplam 12 milyon Euro maaş ödeyeceği öğrenildi. Bonservisiyle beraber toplam faturası 23 milyon Euro’ya ulaşacak olan Brezilyalı yıldızın maliyeti büyük bir tartışma yarattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
23 milyon Euro’luk tartışma: Fenerbahçe’nin yeni stoperi Diego Carlos’un maliyeti eleştirileri beraberinde getirdi

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    Fener ara transferin ilk resmi hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Aston Villa formasını giyen Diego Carlos'u imza aşamasına getirdi. Bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek olan Brezilyalı stoperin ardından 3.5 yıllık imza atması bekleniyor.

    ÇOK AĞIR BİR SAKATLIK YAŞADI
    Yönetim, Jose Mourinho'nun çok istediği transfer hamlesini yapsa da işin maliyet kısmı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü Fenerbahçe, mart ayında 32 yaşına basacak olan Diego Carlos için Aston Villa'ya 11 milyon Euro bonservis ödeyecek. Tecrübeli futbolcuya da 3.5 sezonda 12 milyon Euro garanti ücret verileceği belirlendi. Böylece Carlos'un Fenerbahçe'ye toplam maliyeti tam 23 milyon Euro'yu bulacak.

    OLİMPİYATTA ŞAMPİYON OLDU
    Bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maçta 1403 dakika forma giyen Brezilyalı savunmacı iki sezon önce çok ciddi bir aşil tendonu sakatlığı geçirmiş ve sahalardan uzun süre ayrı kalmıştı. 2022'de Sevilla'dan 31 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Carlos, 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşamıştı.

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