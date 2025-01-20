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Mourinho Adana Demirspor maçı sonrası üstü kapalı olarak Cimbom'u hedef aldı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Biz puan kaybederken onlar (G.Saray) kazanmamaları gereken maçları kazandı. Puan olarak kendimizi onların önünde görüyorum" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Mourinho Adana Demirspor maçı sonrası üstü kapalı olarak Cimbom’u hedef aldı!

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    Jose Mourinho maçtan sonra "İlk yarıya bakacak olursak iki tane net şans kaçırdık. Sonrasında oyun ritmimiz daha da düştü ve ilk yarı sonuna kadar oyun bu şekilde devam etti.

    İkinci yarı harika bir gol attık. Sonrasında iptal edilen goller söz konusuydu" dedi. Tadic'in performansını ilginç bir şekilde öven Mourinho, "Sonrasında oyuncu değişikliği yaptım. Genç bir oyuncu koydum sahaya. Daha önce Kadıköy'de ıslıklanan o genç oyuncuyu sahaya attım. Yaptığı asistle beraber, katkısıyla beraber bugün galibiyeti de elde etmiş olduk kolektif olarak. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"dedi. ÇOK

    FAZLA PUAN KAYBETTİK
    Çok fazla puan kaybı yaşadıklarını, kaybetmemeleri gereken puanları kaybettiklerini ifade eden Portekizli hoca Jose Mourinho, "Onlar da (Galatasaray) kazanmamaları gereken maçları kazandılar. Dolayısıyla puan olarak kendimizi onların önünde görüyorum" ifadesini kullandı.

    CENK TOSUN İLK GOLÜNÜ ATTI
    Cenk Tosun, Adana Demirspor karşısında takımının 4. golünü attı. 76. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna giren Sarı-Lacivertli star F.Bahçe formasıyla ligdeki ilk golünü atmış oldu.

    TARAFTARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ
    F.Bahçe taraftarı, statta kendisine ayrılan yeri doldurdu. Adana Demirspor taraftarı da önceki maçlara göre bu maça ilgi gösterdi. Maç öncesi Adana Demirsporlu taraftarlar, "Görün, Duyun, Bilin! Demirspor'u karanlığa gömmeyin" yazılı büyük bir pankart açtı.

    2'NCİ YARI COŞTULAR
    Karşılaşmanın ilk yarısında rakip savunmayı geçmekte zorlanan Fenerbahçe ikinci devre arka arkaya bulduğu gollerle farka gitti. Kanarya, G.Saray'la arasındaki puan farkını da 6'ya indirmiş oldu.

    KANARYA'DA KORKULAN OLMADI
    Fenerbahçe'de sarı kartta ceza sınırında olan Szymanski dünkü karşılaşmaya diken üzerinde çıktı. 3 sarı kartı bulunan Sarı-Lacivertli oyuncu Adana Demirspor karşısında kart görmeyince Göztepe önünde takımındaki yerini alabilecek.

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