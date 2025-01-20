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Fenerbahçe'de stopere son aday Issa Diop!

Jose Mourinho liderliğindeki F.Bahçe, transfer listesine yeni bir yıldızı ekledi. Sarı-Lacivertliler’in Fransız savunmacı Issa Diop için girişimlere başlayacağı öne sürülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Fenerbahçe’de stopere son aday Issa Diop!

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    Fenerbahçe'nin daha önce Jose Mourinho'nun övgüler yağdırdığı ve performansına şapka çıkardığı Issa Diop'u transfer listesine aldığı iddia ediliyor. Sarı-Lacivertliler birçok isimle görüşmelerde bulunurken stoper bölgesi için son aday Fulham forması giyen Fransız yıldız oldu.

    Premier Lig'de oynayan 1.94'lük defans hakkında Kanarya'nın İngiliz kulübünden bilgiler aldığı aktarılıyor. 28 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Toulouse'tan West Ham United'a 25 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

    Diop, 2022'de ise yaklaşık 20 milyon Euro bedelle Fulham'ın yolunu tutmuştu. Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Diop'un güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Öte yandan Mourinho West Ham'da oynarken Diop hakkında "Canavar" demişti.

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